Al via gli appuntamenti culturali con il "Maggio dei Libri" 2023

Debutto domenica scorsa nella biblioteca comunale Vincenzo Bellini per l’edizione 2023 del “Maggio dei Libri della Città di Catania”, in occasione della giornata mondiale del libro. L’evento, “Pagine a tutto tondo”, ospitato nella sede di via Spagnolo 17, è stato proposto dalle associazioni culturali “Akkuaria”, “Il mondo che vorrei”, dai gruppi “I LettuLandi”, “Lettori in rete”, “La Sognatrice con le trecce”, “Rinascimento Poetico”. Intervallati dalle melodie del maestro Davide Sciacca, sono intervenuti scrittori, poeti, artisti e operatori culturali, che si sono alternati con presentazioni e letture di brani di opere letterarie e pagine di libri, testi che sono stati poi donati alla Biblioteca. L’iniziativa del maggio dei Libri curata da Sabina Murabito, responsabile del Sistema Bibliotecario del Comune di Catania e dai dipendenti della biblioteca comunale, con il coordinamento del responsabile della Direzione Cultura, Paolo Di Caro, si pone come momento di apertura al mondo della cultura e alla lettura, incentivando e promuovendo un’ampia dimensione culturale della Città di Catania.

I prossimi appuntamenti in programma per il Maggio dei Libri sono stabiliti per il 28 aprile, alle ore 17:30, nella Biblioteca “Vincenzo Bellini” di via Spagnolo 17 con l’autrice Francesca La Rocca che presenterà “I guardiani della felicità”, Casa Editrice Youcanprint; il 2 maggio, alle ore 17:00, nel Palazzo della Cultura di via Vittorio Emanuele 121, gli autori Michele Cucuzza e Adelaide Barbagallo presenteranno “L’urgenza di ricostruire, a colloquio con il Vescovo cittadino - mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania”, Casa Editrice Il Pozzo di Giacobbe; il 3 maggio, alle ore 17:30 nel Castello Ursino di piazza Federico di Svevia, l’autore Vincenzo Caruso presenterà “Voglia di esserci”, Il Convivio Editore.