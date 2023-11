Al via a Catania il festival "Contrappunto", tre giorni di musica classica

Al via a Catania la seconda edizione di “Contrappunto”, festival internazionale ispirato e dedicato ad Antonio Scontrino, musicista, didatta e compositore siciliano ed europeo, che si svolgerà sabato 11 novembre, sabato 18 novembre e domenica 19 novembre con tre concerti di musica classica nella città di Catania. Organizzato dalle associazioni AreaSud e Orchestra Scontrino Ets, con la direzione artistica del M° Nicola Malagugini, primo contrabbasso del Teatro Massimo V. Bellini di Catania, il festival ha un duplice scopo: sviluppare progetti e produzioni musicali legate alle composizioni del musicista trapanese e dei musicisti a lui simili per esperienza di vita o di lavoro e offrire occasioni di scambio nei campi della didattica e della circuitazione degli artisti, con un’attenzione particolare ai giovani musicisti siciliani ed europei, valorizzando le esperienze legate al mondo degli amatori della musica classica e sinfonica.

Il primo appuntamento con Contrappunto è per sabato 11 novembre con il concerto in quintetto d’Archi “Divertimento italiano” - Musiche di Ferdinando Giorgetti e Vincenzo Bellini (ore 21, Tinni Tinni Arts Club – via Scuto 19 – ingresso 5 euro). Si tratta della prima esecuzione in tempi moderni del Gran quintetto per archi del violinista fiorentino Ferdinando Giorgetti, nella revisione curata dalla professoressa Alicia Valoti, dell’Università del Michigan, affiancata a un estratto dell’opera Norma di Vincenzo Bellini, in riduzione per quintetto d’archi. Il secondo appuntamento è per sabato 18 novembre con il concerto per orchestra “Dalla corte alla grande sala” – Musiche di Vanhal, Haydn, Grieg, eseguito dall’Orchestra Amatoriale Vincenzo Scontrino e dall’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana, che ha sede a Cuneo, guidate dal M° Antonino Manuli (ore 21 Teatro Sangiorgi - via di Sangiuliano 19 - ingresso libero). Si tratta di un concerto per contrabbasso e orchestra, scritto da un violinista che ebbe il privilegio di suonare in quartetto insieme a Mozart e Haydn, a cui sarà affiancata la Sinfonia 104 di quest’ultimo e la famosa suite che contiene “Il mattino”.

Il terzo e ultimo appuntamento è per domenica 19 novembre con il concerto per bass band “Prima festa siciliana del contrabbasso” - Musiche di Garcia, Schaefer, Beethoven, Verdi con gli allievi delle classi di contrabbasso di Carmelo La Manna e Andrea di Mauro (ore 19:00 Chiesa di Sant’Orsola – piazza Scammacca – ingresso 5 euro). Si tratta di un concerto a gruppi variabili, dal trio all’ottetto di contrabbassi, per mostrare la versatilità e le possibilità sonore del grande strumento a corde. L’ultimo appuntamento sarà una vera e propria festa del contrabbasso, strumento con cui Antonio Scontrino iniziò la carriera. Gli allievi delle classi di contrabbasso del Conservatorio di Catania e del Liceo Turrisi Colonnapresenteranno, guidati dai loro maestri, trii, quartetti, quintetti, fino a formare una piccola orchestra di contrabbassi, in composizioni dove l’aspetto ritmico e le capacità melodiche dello strumento saranno valorizzate.

“Per la seconda edizione del festival – afferma il direttore artistico Nicola Malagugini – abbiamo riunito due orchestre amatoriali, la nostra orchestra Scontrino e l’Osai di Cuneo, sotto la bacchetta di Nino Manuli, ma anche due strumentiste dagli Stati Uniti, due compositori poco conosciuti, ma di interesse, Giorgetti e Vanhal, e due classi di contrabbasso. Il nostro obiettivo è quello di realizzare una festa per celebrare lo strumento di Scontrino e – conclude Malagugini – lo strumento realizzato per lui dal padre finalmente restaurato e presentato in un concerto con orchestra. Ecco cosa sarà in tre serate il festival Contrappunto”. “Il lavoro di costruzione del progetto Orchestra Scontrino prosegue e si rafforza anno dopo anno” ha dichiarato il presidente dell’orchestra e di AreaSud Maurizio Cuzzocrea. “Contrappunto rappresenta un’occasione per disseminare nella città l’opera svolta e lanciare nuove idee e collaborazioni. Per l’edizione 2023 un ringraziamento particolare va al M° Giovanni Cultrera, Sovrintendente del Teatro Massimo Vincenzo Bellini, che, aprendo il palco dello storico Teatro Sangiorgi alla musica sinfonica suonata da due orchestre amatoriali, ha colto la straordinaria capacità di integrazione e coesione sociale che gli amanti della musica da sempre coltivano e che è alla base della costruzione di un pubblico di qualità e sempre rinnovato per i teatri italiani”.

Contrappunto è inserito nella rete di festival AreaSud, che è uno dei soci siciliani di Italiafestival, la più importante associazione italiana di festival di spettacolo dal vivo e multidisciplinari, aderenti ad Agis e alla European Festivals Association. Il festival Contrappunto è inserito nella programmazione concertistica patrocinata dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo e realizzato grazie a un’ampia rete di operatori del terzo settore che ne condividono il progetto. Per informazioni: contrappunto@orchestrascontrino.it o via whatsapp al numero +39 331 4861931.