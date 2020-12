Sostieni Telethon e regala un cuore di cioccolato: ecco come fare

Telethon è una fondazione che da più di 30 anni ha come obiettivo primario quello di raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica delle malattie genetiche rare.

Anche quest'anno, per dare supporto a Telethon ma soprattutto alle famiglie delle persone che devono convivere con queste malattie, è possibile acquistare il 'Cuore di cioccolato Telethon. Il dono della generosità'.

Si tratta di un cuore di cioccolato, disponibile in 3 diversi gusti, prodotto dalla Caffarel.

Si tratta di un maxi cuore da 210 g di cioccolato extra fondente con cacao al 50% e senza glutine. Il cuore di cioccolato è all'interno di una elegante confezione rossa.

Cuore di cioccolato al latte - Maxi cuore da 210 g di cioccolato al latte senza glutine. Anche in questo caso è presente una scatola di cartone nei toni del blu che potrà fungere da regalo perfetto per il Natale. Il cuore, se adatto alle persone celiache, non è invece adatto a coloro che sono allergici alla frutta o ai gusci della frutta, che possono essere presenti. Così come non può essere consumato dai vegani vista la presenza di ingredienti di origine animale. E' adatto invece per le persone vegetariane visto che l'unico ingrediente di origine animale è il latte.

Cuore di cioccolato al latte con granella di biscotto - Maxi cuore da 230 g realizzato con cioccolato e con granella croccante. Anche in questo caso è inserito all'interno di una scatola molto elegante (19.3x18x7.5) sui toni del beige. In questo caso c'è la presenza di glutine, che lo esclude dal consumo per le persone celiache. Allo stesso tempo non può essere consumato dai vegani vista la presenza di ingredienti di origine animale, ma può essere consumato dai vegetariani per la presenza del solo latte come ingrediente di origine animale. Vi è anche qui la presenza di frutta a guscio, ragione per la quale è sconsigliato per coloro che ne sono allergici.