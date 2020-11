Storie di Sicilia - Etimologia della parola 'vastasu'

Normalmente, quando pronunciamo o sentiamo pronunciare la parola 'vastasu', si pensa ad un insulto di cattivo gusto nei confronti di qualcuno.

La sua etimologia è da far risalire al greco, in particolar modo al sostantivo 'bastazon', ossia portatore, facchino. In questa sua prima accezione non aveva un significato assolutaente negativo.

Ma questo aggettivo è noto anche nelle varianti 'bastasu e bastagiu' che derivano da un contesto religioso e popolare. Il 'vastasu' era infatti colui che per devozione decideva di portare la vara sulle spalle in occasione di cerimonie sacre.

Quindi con questa parola ci si poteva riferire ad un intero ceto che aveva questa usanza (il curato Don Epifanio Lojacono fa specifico riferimento alla processione della Madonna della Favara in provincia di Palermo).

Solo successivamente, e per estensione, con questo aggettivo si è fatto riferimento a persone di bassa estrazione e dedite a mestieri umili che non conoscendo le usanze o le buone maniere si comportavano in maniera poco consona.