Prenotazioni vacanze online e truffe: il decalogo redatto da Polizia ed Airbnb

Negli ultimi anni è in costante aumento il settore dei reati finanziari online, soprattutto legati alla prenotazione di vacanze.

Tra i più colpiti troviamo i 'millenial': un terzo delle persone tra 25 e 34 anni ha subito almeno una truffa drante acquisti online, soprattutto quelli riguardanti la prenotazione di case vacanza, pacchetti e titoli di viaggio.

Per questo motivo la Polizia di Stato in collaborazione con Airbnb ha stilato un decalogo di otto punti per evitare le truffe online.

1 - Controllare l'indirizzo del sito web: andare sempre su airbnb o direttamente o tramite l'app

2 - Non cliccare su link sconosciuti: se non si è sicuri che un messaggio o un post provengano da un'azienda riconosciuta, non cliccare su link e non condividere o interagire con essi

3 - Diffidare da offerte troppo convenienti o richieste di caparra: prendersi il tempo necessario per esaminare i dettagli dell'annuncio e le recensioni esistenti, soprattutto se viene messa fretta per il pagamento

4 - Non pagare con bonifico bancario: non è un tipo di pagamento previsto da Airbnb, meglio utilizzare sempre la carta di credito. La richiesta di pagamento con bonifico bancario, criptovalute o carte regalo è quasi sempre una truffa

5 - Prenotate, pagate e comunicate solo sulla piattaforma: molto spesso si è attratti da trattre fuori dal portale per poter risparmiare. Ma in questo caso non si potrà usufruire delle garanzie Airbnb

6 - Controllo delle recensioni: prima di bloccare le date e/o pagare controllare sempre le opinioni degli altri ospiti e comunicare tramite la messaggistica con l'host sulla piattaforma

7 - Comunicare con l'host: prima di mettersi in viaggio è preferibile contattare l'host per prendere accordi sull'arrivo e verificare eventuali necessità; in alternativa si può contattare il servizio clienti

8 - Su Airbnb gli utenti possono segnalare messaggi controversi o casi sospetti mediante una bandierina presente su ciascun annuncio. Se è stato effettuato un pagamento fuori dal sito, è necessario contattare subito l'assistenza clienti, disponibile sette giorni su sette e 24 ore su 24