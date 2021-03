Policlinico di Catania: c'è un declino del numero di spermatozoi tra gli uomini della Sicilia orientale

Non arrivano buone notizie in tema di 'riproduzione'. Uno studio condotto dalla Scuola di Endocrinologia del Policlinico di Catania ha infatti registrato un declino 'critico' del numero di spermatozoi tra gli uomini della Sicilia Orientale.

Lo studio 'Temporal Trend of Conventional Sperm Parameters in a Sicilian Population in the Decade 2011-2020' pubblicato nei giorni scorsi sulla prestigiosa rivista Journal of Clinical Medicine ha registrato, prendendo in considerazione gli uomini in epoca fertile della Sicilia Orientale, la riduzione del numero di spermatozoi nel liquido seminale di un campione rappresentativo della Sicilia Orientale nel quinquennio 2016-2020 rispetto a quello precedente.

"Questi dati - spiega il prof. Sandro La Vignera- sono in linea con quelli internazionali e suggeriscono l'importanza di un'adeguata e approfondita valutazione sin dalla giovane eta' da parte dell'endocrinologo al fine di prevenire l'insorgenza dell'infertilita' maschile. Dallo studio e' emerso un dato relativo alla percentuale di spermatozoi con motilita' progressiva. Un risultato migliorato nel tempo e che sembra essere in controtendenza rispetto al piu' frequentemente riportato peggioramento della motilita' spermatica nelle casistiche internazionali; verosimilmente attribuibile al setting specialistico di afferenza della popolazione esaminata".

Il team di ricercatori della Scuola di Endocrinologia del Policlinico di Catania ha analizzato i dati di un campione di 1409 soggetti selezionati - quasi la metà nella provincia di Catania, la restante metà nelle altre province della Sicilia Orientale - in maniera random tra gli oltre 10 mila campioni analizzati nel Laboratorio di Seminologia negli ultimi 10 anni (2011-2020).