Influencer italiani del 2020: 4° posto per la catanese Diletta Leotta

Essendo ancora troppo presto per individuare coloro che saranno i maggiori 'influencer' del 2021, è possibile stilare una classifica relativa al 2020.

Primaonline.it ha infatti calcolato, prendendo in considerazione Facebook, Instagram, Twitter e Youtube, coloro che sono stati in grado di generare il maggior numero di interazioni.

Stravince, come spesso le accade, Chiara Ferragni con 55,4 milioni di interazioni. Al secondo posto troviamo 'Gli Autogol' con 16,3 milioni, al terzo posto il compagno della Ferragni, ossia il rapper Fedez con 11,1 milioni di interazioni.

Per quanto riguarda la Sicilia a tenere alta la bandiera della Trinacria ci pensa ovviamente Diletta Leotta, volto di Dazn. La catanese è stata infatti in grado di collezionare ben 10,1 milioni di interazioni e siamo sicuri che nell'anno che è appena arrivato sarà capace di battere questo suo personale record.

Come se non bastasse, sempre per l'anno 2020, Diletta Leotta detiene il record del 'best post' a livello di interazioni pubblicato su Instagram e capace di raccogliere ben 1.342.894 tra like e commenti (nel conteggio non vengono presi in considerazione i video pubblicati tramite IGTV e le clip pubblicate tramite Instagram Reels).