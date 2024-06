VIDEO | Balli sfrenati e baci hot al White party della Leotta con il suo Loris: le immagini mandano in tilt il web

E' cominciata già da diverse ore la festa a Vulcano per il matrimonio vip dell'Estate ovvero quello tra Diletta Leotta e Loris Karius che si terrà oggi, 22 giugno, al Therasia Resort . A impazzare sul web nelle ultime ore le stories della giornalista catanese che su Instagram ha pubblicato video e le immagini del white party tenutosi ieri sera nell'Isola.

Scatenata la Leotta con il suo futuro marito alla festa con amici, soprattutto vip, in cui balla in abito bianco tra baci e applausi degli invitati e soprattutto alla presenza di una squadra di fotografi pronti a immortale ogni momento speciale di questa serata che precede il grande giorno. Lei con un miniabito bianco con scollatura a cuore e sandali alla schiava, lui con gli occhiali sole, nonostante sia notte, camicia e pantalone bianco. A ritmo di musica dance i due si godono il party all'insegna del divertimento.

E gli ospiti? Non sono mancate le foto con le amiche vip presenti che erano veramente tante: scatto con Elisabetta Canalis con lo sfondo del mare e ancora prima a fare il giro del web la foto con la Ferragni. A taggare la conduttrice sportiva su Instagram anche tutte le celebrità che ieri erano in viaggio per raggiungere l'Isola: I me contro te e Michelle Hunziker insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. La presentatrice svizzera arrivata a Catania è stata accolta da un arancino e ha tentato di accennare una conversazione in dialetto per annunciare il suo arrivo dalla Leotta, in seguito ha pubblicato un video con la figlia sul motoscafo che le ha portate a destinazione.

Come già annunciato ad accogliere gli invitati un "wedding program" con tanto di kit condiviso nelle Stories, da diversi invitati. E a proposito di inviatati parteciperanno al matrimonio l'amica della sposa Elodie in qualità anche di damigella,Eleonora Berlusconi,Luca Argentero, Claudio Marchisio e sicuramente ci saranno delle sorprese che correranno attraverso i social.