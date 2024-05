Le donne russano meno degli uomini? Arriva la risposta della scienza

La scienza arriva in aiuto degli uomini, spesso accusati dalle loro compagne/mogli di avere un sonno disturbato perchè 'russano'.

Ma le donne non sono del tutto innocenti, anzi russano eccome, e non meno degli uomini. Fanno lo stesso rumore dei loro compagni di letto con l'unica differenza che negano perchè non lo sanno.

A questa conclusione è infatti arrivato uno studio israeliano pubblicato sul Journal of Clinical Sleep Medicine che ha monitorato per un certo periodo di tempo il sonno notturno di 675 donne e 1.238 uomini dell'età media di 49 anni, che hanno poi compilato un questionario dando un punteggio all'intensità del loro russare.

Questo tipo di autovalutazione è stata poi confrontata con l'analisi del rumore emesso dai soggetti, misurato con un fonometro.

Da questa analisi è risultato che le donne emettono lo stesso suono degli uomini e russano come loro, ma spesso non ne sono consapevoli. Il 28% delle interessate si è autovalutata come non russatrice, solamente il 9% non aveva veramente russato.

Tra gli uomini si è autovalutato non russatore solamente il 6,5% e non aveva effettivamente russato il 3,5%.

Questa ricerca è importante perchè di solito quando si parla di apnea ostruttiva del sonno che aumenta il rischio di malattie cardiovascolari si fa riferimento solo agli uomini

Nella realtà escludere le donne dalla diagnosi e dalla cura del disturbo le può esporre a rischi per la salute.