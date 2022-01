Sportelli 'Spid Point' a Catania - Dove trovarli

Dal 1 ottobre è entrato in vigore per le Pubbliche Amministrazioni l’accesso telematico esclusivamente con credenziali pubbliche nazionali, cioè riconoscibili da tutti i loro sistemi informatici nel dialogo con il Cittadino. Fra questi sistemi il più pratico e diffuso è il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) chiave di accesso gratuita, semplice, veloce e sicura ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali.

Per facilitare i milioni di cittadini italiani a dotarsi dello SPID è stato previsto che alcune pubbliche amministrazioni possano essere autorizzate come RAO, ovvero "soggetto incaricato alla verifica dell'identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello SPID".

Su richiesta del Comune di Catania, l'AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) ha autorizzato il Comune quale RAO pubblico consentendo di svolgere questa importante attività sul territorio, rivolta ai Cittadini, tipicamente presso gli sportelli pubblici.

Il sistema prevede che i cittadini si rechino presso uno degli sportelli comunali (SPID POINT) per farsi riconoscere, inserendo i dati sul sistema informatico nazionale, così da ricevere sulla propria e-mail un file (denominato pacchetto di attivazione) per richiedere e ottenere l'identità SPID presso uno dei due gestori aderenti al sistema.

Gli sportelli attivati, che in via sperimentale hanno già rilasciato quasi 100 SPID, dalla Direzione Sistemi Informativi E-Government e Smart City del Comune di Catania, sono i seguenti:

Centro Direzionale Servizi Demografici Decentramento e Statistica - Via Gen. Alessandro La Marmora, 23

1ª Municipalità – sede di Via Zurria

2ª Municipalità – sede di Via P. G. Frassati n. 2 - Centro servizi di Via Cavaliere 133 - Biblioteca "Rosario Livatino" di Via Leucatia, 68

3ª Municipalità – sede di Via R.G. Castorina n. 10 (Vulcania)

4ª Municipalità – sede di Via Galermo n. 254

5ª Municipalità – sede di Viale Mario Rapisardi n. 299

6ª Municipalità – sede di Stradale San Giorgio n. 27 - Centro Commerciale "Porte di Catania", Punto Anagrafe

L’orario di sportello è dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30 (eccetto Porte di Catania 9,00 -12,30, con il sabato incluso).