Qualità della vita nelle città italiane: la classifica dell'Unione Europea

La Commissione Europea, con l'aiuto dell'ISTAT, ha stilato la classifca 'Quality of life in European cities', ossia ha indicato quali cittadini abbiano dichiarato di essere soddisfatti per la vità nella propria città relativamente all'anno 2023.

Al primo posto della graduatoria europea troviamo la città di Trento (95,4%), mentre all'ultimo posto troviamo un'altra città italiana, Taranto (47,8%).

Insieme a Trento troviamo soddisfatti della loro vita in città anche Trieste, Cagliari, Bergamo, Brescia e Bolzano.

Il report ha inoltre evidenziato che ci sono poche altre persone di nazionalità italiana che pensano che negli ultimi cinque anni nella loro città sia migliorata la qualità della vita.

Appartengono a questa categoria Firenze, Sassari, Bolzano, Catania, Parma, Roma, Venezia e Reggio Calabria. Uniche eccezioni in positivo Bari e Messina.

Catania fa registrare anche una bassa percentuale di persone che si sentono sicure a camminare la notte nella propria città. Si parla di una quota uguale o di poco superiore al 30%: sulla stessa barca Milano, Taranto, Genova, Venezia, Parma, Bari e Roma.

E le città europee? Nella parte 'soddisfatta' della classifica ci sono Stoccolma, Copenaghen, Amsterdam, Bruxelles, Monaco, Vienna, Varsavia, Cracovia, Bratislava.