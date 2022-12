Due ottime ragioni per lavare i vestiti nuovi prima di indossarli

E' capitato a tutti almeno una volta nella vita di aver finalmente trovato quel vestito o quel capo tanto desiderato e di non aver resistito ed averlo indossato alla prima occasione utile senza un preventivo lavaggio.

In questi casi l'errore commesso è abbastanza grave per diversi motivi. In primis perchè un vestito nuovo ed appena uscito dalla confezione non è pulito perchè è passato da tantissime mani (operai della fabbrica tessile, fornitori, magazzinieri e commessi del negozio) e tutte queste mani hanno lasciato sui vestiti batteri ed agenti patogeni.

Batteri ed agenti patogeni che si sono ulteriormente moltiplicati nel momento in cui il vestito è stato anche messo sugli scaffali dei negozi: prima di noi lo hanno toccato decine e decine di persone.

In secondo luogo i vestiti vanno necessariamente lavati perchè quelli nuovi a contatto con la pelle possono spesso causare allergie e/o irritazioni.

Il motivo? La presenza di sostanze tossiche che possono essere eliminate solamente con uno o più lavaggi.

Nello specifico si parla di coloranti nocivi, nonifenoli, biocidi e formaldeide. Tutte sostanze che si nascondono tra le fibre dei tessuti e che sono un pericolo per la salute.

Soprattutto nel momento in cui si tratta di capi che vengono prodotti in paesi nei quali le leggi sulla salute sono meno rigide e consentono l'uso di sostanze pericolose.

A seconda del tipo di indumento che si indossa e della porzione di pelle interessata dal contatto col tessuto ci possono essere diversi tipi di irritazione: reazioni allergiche, rush cutanei, eczemi, orticaria ed anche dermatite da contatto.