Emergenza Covid-19: scadenze auto, le proroghe

La proroga dello stato di emergenza fino al 30/4/2021 ha fatto sì che, anche per quanto riguarda il settore auto, ci siano stati dei cambiamenti per quanto riguarda le scadenze.

Vediamo quali.

Patente auto - Tutte quelle in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021 sono prorogate fino al 31 luglio 2021. La validità della patente rilasciata da un altro paese dell'UE con scadenza tra 1 febbraio e 31 sgosto 2020, è prorogata di 7 mesi rispetto alla data di scadenza presente sul documento.

Esame di revisione della patente e foglio rosa - Il termine per sottoporsi agli esami, rispetto a quello originariamente previsto, deve essere mandato avanti di 83 giorni. C'era già stata una prima sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio 2020.

Le domanda per sostenere l'esame di guida ed il conseguente rilascio del foglio rosa hanno subito anch'esse ulteriori slittamenti. In particolar modo la validità del foglio rosa deve considerarsi prorogata per altri 6 mesi (per quanto riguarda le domande presentante dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020). La validità dei fogli rosa è stata quindi estesa al 29 luglio 2021.

Allo stesso tempo, ai fini del computo del termine di 2 mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida, non si terrà conto del periodo tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 luglio 2021.

CQC (Certificati di qualificazione del conducente) e CAP (Certificato abilitazione professionale) - La validità dei CQC rilasciati da un diverso paese membro dell'UE con scadenza compresa tra 1 febbraio e 31 agosto 2020, è prorogata di 7 mesi dal giorno della scadenza. I CQC rilasciati in italia e con scadenza tra il 31 gennaio ed il 28 dicembre 2020 sono validi in Italia fino al 29 luglio 2021, mentre sul territorio europeo vale la proroga di 7 mesi dalla data di ogni scadenza.

Invece i CAP con scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 30 aprile 2021 sono validi fino al 90esimo giorno successivo a quello della scadenza dello stato di emergenza, ossia il 29 luglio 2021.