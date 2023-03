'I Fiori della Consapevolezza sull’endometriosi' - Sabato e domenica a Catania ed Acireale

La forza del girasole, la delicatezza della gerbera. Sono i Fiori della Consapevolezza, che sbocciano in 30 piazze italiane, dal Piemonte alla Calabria, Sicilia e Sardegna incluse, sabato 11 e domenica 12 marzo 2023, a sostegno della corretta informazione sull’endometriosi, malattia cronica che colpisce circa il 10% della popolazione femminile.

Un’iniziativa ideata dall’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi, che da oltre 18 anni unisce pazienti volontarie di tutta Italia nel creare consapevolezza sulla patologia, diminuendo così il ritardo diagnostico e aiutando le donne a trovare il giusto percorso di cura.

Durante le due giornate, organizzate non a caso a marzo, il mese dedicato all’endometriosi, le volontarie allestiranno tavoli informativi, mettendo a disposizione le piantine: un vaso con una gerbera rosa già sbocciata e accanto i semi del girasole, con le istruzioni su come coltivarlo a casa, metafora della necessità di prendersi cura della propria salute.

I contributi raccolti con i Fiori della Consapevolezza serviranno all’A.P.E. per organizzare attività a supporto delle donne, tra cui la formazione medica specializzata per migliorare concretamente i percorsi terapeutici per l’endometriosi su tutto il territorio nazionale. Sul sito dell’A.P.E. www.apendometriosi.it la mappa delle piazze in cui trovare i Fiori della Consapevolezza, partecipando attivamente all’iniziativa.

Sabato 11 marzo e Domenica 12 marzo

Acireale (CT)

Piazza Duomo

Orario: dalle 10 alle 19

Catania

Angolo Corso Italia via Monfalcone

Orario: dalle 10 alle 19