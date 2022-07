Bonus psicologico al via: come fare domanda e requisiti necessari

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il 'Bonus psicologico'. Lo scorso 27 giugno è avvenuta la pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale ed entro il prossimo 27 luglio verrà comunicato quando sarà possibile presentare domanda.

Da quel momento in poi i 10 milioni di euro stanziati saranno messi a disposizione di coloro che presenteranno in tempo la relativa domanda.

La domanda dovrà essere presentata telematicamente in una piattaforma creata appositamente dall'INPS alla quale si potrà accedere con SPID, Carta dei Servizi o Carta di Identità Elettronica. In alternativa sarà possibile chiamare un contact center ai seguenti numeri: 803.164 da telefono fisso, 06.164.164 da cellulare.

Trascorso il periodo di presentazione delle domande (60 giorni di tempo dalla comunicazione ufficiale) verrà redatta una graduatoria dei beneficiari e gli verrà assegnato un codice che dovranno presentare al professionista e che servirà a quest'ultimo per poter essere pagato. Questo codice dovrà essere utilizzato entro 180 giorni dall'emissione In caso di mancato utilizzo non è prevista nessuna proroga.

Il contributo è di un massimo di € 600,00 e ne potranno usufruire le persone che a causa della pandemia da Covid-19 e della crisi socio-economica si trovano in una condizione di ansia, stress, fragilità psicologica.

Sono ovviamente state stabilite delle fasce di reddito, che sono le seguenti:

- chi ha un Isee inferiore ai 15.000,00 € ha diritto a un incentivo del valore massimo di 600 euro per la spesa di 12 sedute

- a coloro che hanno un Isee tra i 15.000,00 ed i 30.000,00 € sarà erogato un importo di 400 euro, utile per otto incontri

- con un Isee sopra i 30.000,00 € ma inferiore ai 50.000,00 €, si ha accesso a 200 euro (per quattro sedute)