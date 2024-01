Itinerari, mostre, spettacoli teatrali: tutti gli eventi su Sant'Agata

Nonostante manchi più di una settimana all'inizio dei festeggiamenti per la santa patrona, sono già innumerevoli gli eventi che celebrano 'Agata'.

Parliamo di itinerari storici, mostre fotografiche, spettacoli teatrali, mostre diffuse. Eccoli nel dettaglio.

Dal 25 gennaio 2024 al 2 febbraio 2024 appuntamento alla Chiesa di San Nicolò l'Arena di Piazza Dante 12 a Catania con lo spettacolo dal titolo 'Agata - La Santa Fanciulla'. Drammaturgia e regia di Giovanni Anfuso con un cast costituito da oltre 20 interpreti. Per informazioni sui biglietti cliccare sul seguente link.

AGATA ON THE ROAD 2024 - Un progetto a cura di Fondazione OLLE Mediterraneo Antico ETS manifestazioni festività agatine in collaborazione con Comune di Catania, Comitato delle feste agatine, Università degli Studi di Catania, Sistema Museale d'Ateneo Università di Catania. I tre progetti confluiranno in “esposizioni diffuse” della durata di un mese nei luoghi del territorio significativi per la Fondazione e per i cittadini, tra i quali Mirabilia dell’Università degli Studi di Catania, Palazzo della Cultura, Palazzo dei Chierici, Chiesa di San Nicolò l’Arena, Isola, Spazio O, fON Art Gallery.

Un itinerario fra storia e leggenda, evidenze archeologiche e tradizione, alla scoperta della Martire catanese, del suo culto, dei luoghi a lei dedicati. Una delle figure più affascinanti della storia del primo cristianesimo, protettrice della città dal fuoco dell’Etna, Agata vanta una celebrazione senza eguali in tutto il mondo cristiano.

La mostra Acqua e Donna curata da Miliza Rodic non è solo un’esposizione fotografica di grande rilievo artistico, ma anche un’occasione di divulgazione didattico-scientifica sullo stretto rapporto che lega la donna all’acqua. L’artista, reduce da successi in ambito nazionale e internazionale, in occasione della personale catanese, presenterà al pubblico venti opere fotografiche scattate nel mare siciliano in cui racconta lo stretto rapporto tra l’acqua e la donna e stampate direttamente sull’alluminio con la innovativa tecnologia Ultragloss.

In occasione dei Festeggiamenti agatini, promossi dal Comitato ufficiale nato in seno al Comune della Città di Catania, il Coro Lirico Siciliano, diretto artisticamente e musicalmente da Francesco Costa, sarà protagonista di due eventi dalla ricca forza evocativa e che coniugano memoria, dovere etico, tradizione e soprattutto grande musica. Tra tradizione, innovazione, avanguardia e riscoperta il Coro Lirico Siciliano, insieme alla brillante formazione orchestrale giovanile “Vincenzo Bellini” del Conservatorio etneo, diretta dalla sapiente bacchetta di Giuseppe Romeo, farà rivivere magiche atmosfere musicali di un tempo perduto in cui grandi compositori ed operisti impiegavano il loro genio per intessere le lodi canore della Martire catanese.

Il sito su cui oggi sorge il Santuario durante ventisei secoli di storia catanese è stato il crocevia di arte e tradizione, e dal 251 è dedicato alla Martire patrona della città. Le visite guidate si svolgeranno su prenotazione. 20 Gennaio - 16 Marzo - 20 Aprile - 18 Maggio - 15 Giugno - 20 Luglio - 16 Agosto. Partenze ore 18.00 / 19.30 / 21.00. Durata 1h circa. La visita comprende gli scavi archeologici, il salone espositivo, la terrazza, la chiesa e il Santo Carcere

La festa di Sant’Agata è un rituale barocco, arricchito da una simbologia che si perde nella notte dei tempi. Se conoscete già la vita della Santuzza, allora sarete pronti per questo itinerario tematico. Si tenterà di decodificare gli elementi di uno dei riti più importanti del mondo cristiano. Per far questo l'evento sarà diviso in due momenti.