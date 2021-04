Famelab Catania - Al via le preselezioni per scegliere i 7 finalisti

Venerdì 23 aprile le pre-selezioni. In sette accederanno alla finale della tappa etnea. In programma anche il talk di Fabrizio Schifano sulle nuove droghe

Famelab Catania entra nel vivo. Gli aspiranti divulgatori scientifici da domani (venerdì 23 aprile) saranno i protagonisti del talent show, avranno tre minuti per conquistare giudici e pubblico parlando di un tema scientifico che li appassiona e che raccontano con chiarezza, esattezza e carisma e proveranno a staccare uno dei sette pass per la finale della tappa etnea in programma il prossimo 28 aprile.

Dopo i saluti della prof.ssa Alessia Tricomi, delegata del rettore alla Terza missione, spazio ai candidati che saranno valutati da una giuria composta da Fiorella Burgio, primo ricercatore dell’INFN di Catania, e dai docenti Christian Mulder e Teresa Graziano dell’Università di Catania.

Nel corso delle preselezioni (alle 11) spazio al talk di Fabrizio Schifano dal titolo “Le nuove droghe: psicofarmacologia, psichedelici, e psiconauti”. Primario di Psichiatra delle Dipendenze e ordinario di Farmacologia clinica e Terapia, Schifano è coordinatore della “Psychopharmacology, Drug Misuse and Novel Psychoactive Substances Unit” della University of Hertfordshire in Gran Bretagna e si interessa soprattutto di nuove droghe, psiconauti e di abuso dei farmaci di prescrizione.

Famelab Catania proseguirà il 28 aprile, in occasione della finale della tappa etnea, con un ospite d’eccezione, l’accademico dei Lincei Roberto Ragazzoni che terrà un talk dal titolo “Macchine per esplorare mondi alieni”.

Giunta alla decima edizione, Famelab quest’anno farà tappa in otto città che hanno aderito all’iniziativa: oltre Catania, anche Ancona, Brescia, Camerino, Genova, Pisa, Sassari e Trieste. E per la prima volta proprio Catania sarà sede della finale nazionale in programma nel mese di giugno. La competizione è stata ideata nel 2005 dal Cheltenham Science Festival e coinvolge oggi oltre 30 paesi in tutto il mondo e dal 2012 si svolge anche in Italia grazie alla collaborazione tra Psiquadro, coordinatore nazionale, e British Council Italia, l’ente culturale britannico che ne ha promosso la diffusione a livello globale.

Partner della tappa etnea – coordinata dal prof. Salvatore Mirabella del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania – sono il CNR - Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi, il Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia, l’INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania, l’INFN – sezione di Catania e i Laboratori Nazionali del Sud, la European Physical Society - Young Minds sezione di Catania, il Progetto Lauree Scientifiche e l’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica.

Per seguire la diretta è possibile cliccare sul seguente link.