Federico Fashion Style presenta la sua nuova linea di make-up nel 'Department Store' della Coin di Catania

Un appuntamento esclusivo, all’insegna della bellezza: il department store Coin di Catania ospiterà, giovedì 6 ottobre dalle 12:30 alle 20:00, l’hair-stylist delle celebrities Federico Fashion Style, presente per lanciare la sua nuovissima linea beauty Federico Fashion Style Make-Up.

E proprio in questa occasione gli amanti del trucco potranno concedersi un trattamento molto speciale: Federico e il suo team di professionisti, infatti, saranno a disposizione per una sessione di make-up personalizzato. Dopo aver raggiunto il successo grazie alle collaborazioni con volti noti dello show business italiano, come Giulia De Lellis e Valeria Marini, e aver aperto il suo Salone delle Meraviglie nelle più belle città del Paese – tra cui a Napoli, all’interno di Coin -, con Federico Fashion Style Make-Up Federico intraprende quindi in una nuova splendida avventura.

Una linea di trucchi a gender, prodotti efficaci, dalle colorazioni glamour e audaci, adatti a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. La linea make-up di Federico Fashion Style è composta da tutto ciò che serve per realizzare il trucco perfetto: ombretti, fondotinta, rossetti, blush, terre, ciprie, mascara. Non solo, la linea si compone anche di accessori come pennelli e spugne per un risultato finale davvero sorprendente.

Per essere protagonisti dell’evento di lancio di Federico Fashion Style Make-Up sarà necessario prenotare un posto al numero 095 715 0993; per essere truccati direttamente da Federico, sarà necessario acquistare prodotti della sua linea per il valore complessivo di 100€, mentre la sessione con il suo team sarà gratuita.