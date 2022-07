Orti sociali di San Teodoro a Librino - E' tempo di 'Festa d'estate' il 13 luglio

E' tempo di festa ai terrazzamenti degli Orti di San Teodoro a Librino. Il prossimo 13 luglio 2022 si svolgerà infatti la manifestazione dal titolo 'Festa d'estate agli Orti di San Teodoro'.

Si potrà assistere all’ormai storico spettacolo a cura della Marionettistica Fratelli Napoli dal titolo “Le imprese di Orlando per amor di Angelica”, si potrà passeggiare liberamente tra gli orti aperti al pubblico per l’occasione , ascoltare i ragazzi dell’orchestra MusicaInsieme Librino e del Rap Game, ma anche partecipare al laboratorio di argilla a cura di “Fiumara d’Arte“ di Antonio Presti per contribuire al completamento della Porta delle farfalle o ai lavori di auto costruzione di Nuova Acropoli, e infine chiacchierare e godere della natura pur trovandosi in città.

Per l’occasione saranno presenti alcuni “cittadini testimonial” che parteciperanno all’evento; Roberto Di Bella, giudice del Tribunale per i Minorenni a Catania, del mecenate Antonio Presti, della presidente di Legambiente Catania, Viola Sorbello, di Pina Arena, insegnante, presidente FNISM Catania (Federazione nazionale insegnanti) e promotrice dei “Giardini delle giuste e dei giusti in ogni scuola”.

‘U Criscenti: orti urbani per coltivare comunità, il progetto che punta ad attivare nuove relazioni tra abitanti e attivisti del quartiere Librino e il resto della città attraverso la rigenerazione degli spazi comuni degli orti di Viale San Teodoro, è tra i 37 vincitori italiani del “Creative Living Lab” – 3 edizione, l’avviso pubblico promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con l’obiettivo di realizzare processi innovativi di rigenerazione urbana.