Festival Internazionale di Belgrado - Successo della compagnia Zappalà con lo spettacolo 'A semu tutti devoti tutti'

Sant'Agata oltrepassa i confini nazionali e riscuote successo anche a Belgrado grazie alla 'Compagnia Zappalà Danza di Catania', che al Festival Internazionale della Danza, tradizionale appuntamento di primavera della capitale serba, ha presentato lo spettacolo 'A semu tutti devoti tutti?'.

Lo spettacolo, piuttosto che essere il racconto della festa, è nella realtà la rappresentazione del rapporto che la gente ed il popolo ha nei confronti della festa. Circostanza sottolineata dal direttore e coreografo Roberto Zappalà: "Molti pensano che lo spettacolo sia il racconto di una Festa. Ma non e' cosi', Noi non raccontiamo la Festa ma ci concentriamo sul rapporto che la gente e il popolo ha nei confronti della Festa. Intendiamo sottolineare tutti gli eccessi, tutte le forme di arroganza presenti in quella Festa", compresi "atteggiamenti mafiosi e l'invadenza dei corpi pur di conquistare il proprio spazio a scapito degli altri".

Per le sue denunce dei soprusi e dei ricatti che i notabili mafiosi locali attuano di regola in occasione della Festa di Sant'Agata, Zappalà ha detto di avere ricevuto pressioni e minacce. Il pubblico ha applaudito a lungo la performance, che si è tenuta al teatro Madlenianum di Belgrado, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione anti Covid-19.

Il Festival internazionale della danza di Belgrado, a causa dei problemi e delle limitazioni legate alla pandemia, si tiene in forma ridotta e con date che spesso cambiano per rinunce e disdette. Ma Aja Jung, ispiratrice e direttrice della rassegna, non ha voluto rinunciare alla kermesse, che andrà avanti fino a metà aprile, con una appendice in autunno.