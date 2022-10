Fiera Didacta Sicilia 2022

Fiera Didacta Italia, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica, dopo il successo dell’ultima edizione (ritornata in presenza dal 20 al 22 maggio dopo due anni di stop per la pandemia) arriva in Sicilia dal 20 al 22 ottobre in collaborazione con la Regione Siciliana.

Orario: 09.30 – 18.30. Dove? Fiera Didacta Italia edizione siciliana, primo spin off dell’edizione nazionale, verrà ospitata a Misterbianco, in provincia di Catania, negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub su un’area di 12.000 metri quadrati dove verranno allestite le sale formative e gli stand delle aziende di tutta la filiera del mondo della scuola.

L’edizione siciliana di FIERA DIDACTA ITALIA proporrà un programma scientifico di altissimo livello e, come l’edizione nazionale, si avvarrà di un Comitato organizzatore del quale faranno parte, fra gli altri, a fianco della Regione Siciliana, Firenze Fiera, il Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio scolastico regionale, gli atenei siciliani e Didacta International. Previsti almeno 50 eventi formativi rivolti al personale della scuola e convegni.



Partecipare agli eventi di formazione organizzati da Didacta risulta semplice ed intuitivo:

Consulta il programma, scegli l’evento formativo di tuo interesse e registrati per poter acquistare il biglietto di ingresso

- Il biglietto di ingresso, al costo di 10 euro (al giorno), ti consente di prenotare

- 1 workshop immersivo

- Illimitati seminari, convegni e eventi di enti e aziende

Una volta scelti gli eventi sarà necessario acquistare i biglietti per le giornate in cui si terranno gli eventi selezionati. È possibile cambiare gli eventi prenotati solo all’interno della stessa giornata. Gli eventi a cui si intende partecipare devono essere prenotati anticipatamente. Prima di arrivare in fiera devi verificare il nome della sala dove si svolge l’evento prenotato alla pagina del sito. Venire munito di un pc se dovrai prendere parte ai Workshop immersivi. Per visitare la fiera puoi scaricare la MAPPA con l’elenco delle sale e le info utili per potervi orientare al meglio. La piantina verrà consegnata anche al vostro arrivo in Fiera.

Visita Didacta - Per visitare Fiera Didacta Italia ed accedere all’area espositiva e visitare gli stand acquista il biglietto senza prenotare alcun evento. Il costo del biglietto è di 10,00 euro al giorno. Accedi al portale e vai alla sezione “Biglietti e Abbonamenti”.