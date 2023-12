FlixBus potenzia le rotte per Catania e la Sicilia in vista del Natale

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, FlixBus rafforza i collegamenti con Catania e la Sicilia, per agevolare il ritorno in famiglia – e il successivo rientro nella città di domicilio – di chi studia o lavora fuori regione.

Questo incremento riguarda soprattutto le rotte attive fra la Sicilia e le grandi città del centro e nord Italia. Oggi FlixBus garantisce un servizio continuativo di mobilità fra Catania e alcune fra le principali città italiane, raggiungendo sia il Terminal di Via D’Amico sia l’aeroporto di Fontanarossa.

In tutto, sono circa 20 le destinazioni collegate da FlixBus sull’intero territorio siciliano: fra queste, vi sono anche alcuni piccoli e medi centri. Per Catania partiranno, settimanalmente, fino a 20 corse dirette da Roma, fino a 14 da Milano e Siena e fino a 7 da Firenze e Bologna, che in molti casi permetteranno di raggiungere la città viaggiando di notte, ottimizzando così i tempi.

Anche chi studia o lavora in alcuni dei maggiori centri universitari del Sud Italia, come Bari, Napoli, Salerno o Cosenza, potrà fare ritorno a casa con più facilità. Sempre da queste città, e da altre, sarà possibile raggiungere senza cambi l’Aeroporto di Fontanarossa, che si offre così come ulteriore punto di accesso al territorio catanese per chi rientra in provincia.

Tra gli altri comuni serviti dalla rete di FlixBus in Sicilia, si possono citare Palermo, Messina, Taormina, Ragusa, Siracusa, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Canicattì e Trapani. Tutte le tratte sono in vendita sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus e nei punti vendita sul territorio.