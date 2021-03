La NASA stregata dall'Etna grazie ad uno scatto del siciliano Giuseppe Vella  

Una foto del siciliano Giuseppe Vella, pubblicata sui social, è stata successivamente scelta dalla Nasa come 'Astronomic picture of the day'

L'attività vulcanica dell'Etna di queste ultime settimane ha suscitato l'interesse perfino della NASA. L immagine del vulcano in eruzione, pubblicata su Facebook dal siciliano Giuseppe Vella, ha iniziato sin da subito ad essere apprezzata e condivisa da molti, tanto da fare il giro del mondo ed essere addirittura postata prima sulla pagina Facebook 'Sky' e successivamente dalla NASA come APOD, ossia Astronomy Picture of the Day.

Tramite l'apod la NASA vuole fornire ogni giorno un'immagine differente del nostro Universo, corredata da una breve spiegazione, scritta da un astronomo professionista.

Il protagonista della foto, Giuseppe Vella, è un classe 87 nato a Palermo ma residente in un piccolo paesino della provincia, Cefalà Diana. Da circa 7/8 anni ha la passione per la fotografia paesaggistica. E' stato recentemente selezionato tra i primi 100 al mondo nel contest internazionale "35Awards" nella categoria landscape night (paesaggistica notturna).

Per scattare questa foto, la notte tra il 16 ed il 17 febbraio 2021, ha affrontato un viaggio di 300 km. Alla fine, visto il risultato, ne è valsa la pena.