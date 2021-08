Fridays For Future Catania

Martedì 31 agosto, alle ore 17:30, nei locali della Comunità di Sant'Egidio di via Castello Ursino, 4 a Catania, è in programma un evento organizzato da Fridays For Future, movimento per la giustizia climatica per trattare delle tematiche relative alla giustizia climatica ambientale e in particolare a quelle relative allo sciopero globale per il clima in programma il 24 settembre 2021.

Chi vorrà prendere parte all'incontro, preceduto da un aperitivo, assisterà ad un collegamento online con gli attivisti di Fridays For Future MAPA(Most Affected People And Areas). Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione inviando una mail all'indirizzo fridaysforfuture catania@gmail.com.

Nel rispetto delle normative sanitarie Covid-19 è previsto un numero limitato di posti a copertura del quale automaticamente verrà fornito il link per la partecipazione a distanza. Inoltre, durante l'evento, al quale si potrà accedere esclusivamente previa esibizione del green pass, verranno osservare le norme di distanziamento sociale e sarà obbligatorio l'utilizzo della mascherina.