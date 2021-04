Animali domestici - Gatti, i cibi che devono evitare

Alcuni cibi vanno assolutamente evitati se non vogliamo 'attentare' alla salute dei nostri amici felini

Tra gli animali domestici preferiti, oltre ai cani, ci sono ovviamente i gatti. Molti pensano che trattandosi di animali sia molto facile nutrirli.

L'alimentazione del gatto, oltre ad essere fatta dal tipo di mangime che per esempio ci viene consigliato dal veterinario, può essere caratterizzata anche dagli avanzi del nostro cibo o da quel cibo che resta 'incustodito'.

Ma se ci teniamo veramente alla salute dei nostri felini ecco alcuni cibi che dovrebbero assolutamente evitare di ingerire.

Cibi vietati ai gatti

Carne, pesce ed uova crude - Sono portatori di batteri che invece vengono eliminati nel processo di cottura

Tonno in scatola - I conservanti contenuti potrebbero essere molto dannosi per i gatti

Patate crude, pomodori verdi - Contengono la solanina, sostanza nociva per i felini

Aglio, porri, cipolle, avocato, frutta secca, uva

Latte e latticini - Vanno evitati quando si hanno gatti adulti che non hanno più l'enzima per digerirlo e che quindi potrebbero soffrire di diarrea o disturbi gastrointestinali

Dolciumi - Il litolo contenuti in quelli industriali potrebbe creare ai gatti insufficienza epatica; la teobromina contenuta nel cioccolato è potenzialmente letale per i gatti

Cibi salati, insaccati - Devono essere limitati al massimo a causa dell'elevata presenza di sale

Alcolici e caffeina, limone ed aceto - L'acido contenuto in questi alimenti potrebbe creare al gatto molti disturbi. Ragione per la quale non lasciare mai bicchieri incustoditi o anche un po' pieni dentro la spazzatura che potrebbero essere facilmente raggiunti dall'animale domestico