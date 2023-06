Gelato Festival World Masters: 16 gelaterie siciliane ancora in corsa

Gelato Festival World Masters, la più importante competizione mondiale per gelatieri singoli, ha inaugurato il suo secondo quadriennio di selezioni. Obiettivo far partecipare 3.000 gelatieri da tutto il mondo e decretare il vincitore nel 2025.

Iniziato ad ottobre 2022, il percorso ha già realizzato 37 tappe in 3 continenti coinvolgendo oltre 500 artigiani.

I partecipanti sono stati giudicati e selezionati in ogni tappa da una giuria di professionisti del settore. Gusto, struttura, creatività e presentazione verbale ed estetica sono i quattro parametri con i quali sono stati valutati i gelati artigianali promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta, la capacità di comunicare il gusto portato in competizione e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto

Tra tutti i gelatieri partecipanti sono ancora 16 quelli di Sicilia che proseguiranno il percorso verso la semifinale italiana che si terrà in ottobre.

Per quanto riguarda Catania e provincia sono ancora in corsa Orazio Cavallaro della gelateria Siculastreet ad Acireale (CT) con il gusto “Don Luigino” (gelato al latte di capra e miele d’acacia con pinoli tostati), Salvatore Di Paola della Gelateria Al San Domenico ad Acireale (CT) con il gusto “Ciocco - Nuvola” (gelato al cioccolato bianco impreziosito da bacche di vaniglia e nuvole di panettone e pandoro “sbagliato”) e Vincenzo Orefice di Ode Orefice Dolciaria a Catania con il gusto "A Me Terra" (gusto siciliano con fichi d’India canditi su base crema ed infusione di agrumi).

PALERMO e provincia

Claudio Adelfio della gelateria Da Ciccio di Palermo con il gusto “Tarte Citron”;

Descrizione: Gelato alla crema di limoni e frolla decorato con streusel e meringa alla menta

Giuseppe Lanza della Gelateria Pink Panther a Isnello (PA) con il gusto “Futura Sicilia”.

Descrizione: Gelato alla ricotta madonita con sentore di agrumi e crumble al pistacchio

Nicolò Serra della gelateria Messer di Terrasini (Palermo) con il gusto “Mango di Terrasini”;

Descrizione: Sorbetto al mango coltivato a Terrasini

SIRACUSA e provincia

Salvino Pappalardo della gelateria Salvino di Canicattini Bagni (Siracusa) con il gusto “Oriente di Sicilia”;

Descrizione: Gelato alla mandorla di Avola tostata e salata con note d'arancia variegato con granella di mandorla tostata e salata

MESSINA e provincia

Salvatore Bartolone della Gelateria Gruè a Milazzo (ME) con il gusto “Blondye”.

Descrizione: Gelato a base bianca con cioccolato biondo al caramello, stracciatella di cioccolato e arachidi, gelatina di Campari con arance candite e gruè di cacao.

Gabriele Fiumara di California Café a Santa Teresa di Riva (ME) con il gusto “Caro Papà”.

Descrizione: Gelato di crema pasticcera variegato con mele caramellate e croccante di Sbrisolona mantovana

Carmelo Loprestini della Gelateria Casaramona a Messina con il gusto “Babbanociok”.

Descrizione: Gelato al cioccolato fondente con frammenti di babà, nocciola e croccante di mandorle, nocciole e arachidi tostate

Alessandro Squatrito della Gelateria Ritrovo Orchidea a Oliveri (ME) con il gusto “Oro dell’Etna”.

Descrizione: Gelato al pistacchio siciliano variegato al lampone

AGRIGENTO e provincia

Francesco Bonifacio della Gelateria Artefredda a Canicattì (AG) con il gusto “Mascarzone”.

Descrizione: Gelato con base di mascarpone, crumble al cioccolato fondente salato e purea di lamponi

Salvatore Croce della Gelateria La Salvina a Grotte (AG) con il gusto “Gusto Barocco”.

Descrizione: Sorbetto al nero modicano con variegatura al pistacchio e pezzetti di arancio julienne

Ivan Parisi della Cremeria Parisi a Racalmuto (AG) con il gusto “Sciauru di Racalmuto”.

Descrizione: Gelato aromatizzato al limone con taralli tradizionali di Racalmuto e crema al limone

Calogero Taibi di Fratelli Taibi a Castrofilippo (AG) con il gusto “Perry”.

Descrizione: Gelato al siero di latte di pecora della valle del Belice con spadellata di pere al gin Mediterraneo, acqua salata del Mediterraneo, vaniglia bourbon, ginepro, coriandolo e micro crumble di mandorle tostate di Sicilia e sale marino di Trapani IGP

CALTANISSETTA e provincia

Davide Scancarello della Gelateria Tentazioni e Sapori a Caltanissetta con il gusto “Torrone tradizionale di Caltanissetta macinato”.

Descrizione: Gelato a base latte senza zuccheri aggiunti con torrone tradizionale di Caltanissetta presidio Slowfood.