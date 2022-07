'Giornata della Gioventù' - San Giovanni La Punta riparte dai giovani e dal talento

Ha riscosso grande successo a San Giovanni La Punta la 'Giornata della Gioventù', manifestazione organizzata dall'Assessorato alle Politiche Giovanili e dall'amministrazione (la Plan Studios Group si è invece curata della grafica, della promozione e della comunicazione dell'evento), svoltasi lo scorso 5 luglio (ma il 4 luglio si è svolta una prima selezione di giovani talenti).

Lo slogan scelto per questa prima edizione è stato 'Il futuro è casa'. I giovani protagonisti si sono dilettati in estemporanee di pittura, esibizioni di canto e danza. A chiudere la manifestazione ci ha poi pensato lo spettacolo serale (fatto di musica e di ballo) condotto da Agata Reale e Marco Mazzaglia e con due ospiti d'eccezione, ossia Nunzio ed Elena di 'Amici 2022'. In collegamento anche l'artista puntese Carmelo Caccamo.

A commentare quanto accaduto il sindaco di San Giovanni La Punta Antonio Bellia: "E’ stato un evento partecipato che ha visto la presenza di tanti giovani. Il tema dell’evento “il futuro è casa” ha voluto sottolineare l’importanza che è necessario far emergere il proprio talento e professionalità senza trascurare l’opportunità di poter sfruttare queste esperienze per impiegarle nel proprio territorio di origine".

Ed anche l'assessore alle Politiche giovanili Laura Iraci: "Dopo tanti anni di buio dovuti alla emergenza pandemica, abbiamo riacceso le luci dell'Anfiteatro e lo abbiamo fatto partendo dalla risorsa più importante: i nostri giovani. Ci auguriamo che negli anni a seguire la Giornata della Gioventù possa diventare attrattiva per i giovani talenti che vorranno esprimere le loro potenzialità, e San Giovanni La Punta un vero e proprio palcoscenico e laboratorio artistico".