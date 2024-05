Giornata della legalità: la catanese Manuela Ventura protagonista del film 'Mascaria' in onda su Rai 1

L’attrice Manuela Ventura sarà protagonista femminile nel ruolo di Mimma in Mascaria, film tv diretto da Isabella Leoni che andrà in onda su Raiuno il 23 maggio in occasione della Giornata della legalità, una coproduzione Rai Fiction - Red Film, prodotta da Mario Rossini. Il tv movie, liberamente ispirato a una storia vera, è scritto da Giancarlo Germino e Maura Nuccetelli, con la collaborazione di Giovanni Filippetto.

La direzione della fotografia è firmata da Daniele Muscolo, i costumi sono di Giuliana Cau, le scenografie di Nino Formica. Il cast è composto da: Fabrizio Ferracane, Manuela Ventura, Christian Roberto, Flavia Orecchio, Costantino Comito, Andrea Tidona, Gaetano Aronica e con Fortunato Cerlino.

Manuela Ventura inizia all’età di 13 anni i primi approcci con il teatro. Successivamente si diploma come attrice presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma e si è laureata in Lettere moderne a Catania. Inizia a lavorare per il cinema e la televisione e sarà diretta da Ridley Scott, Michele Soavi, Sergio Castellitto, Luca Ribuoli, Isabella Leoni, Francesco Miccichè, Massimiliano Camaiti, Giulio Manfredonia, Giacomo Campiotti, Fabrizio Costa.

Nel 2014, Ventura prende parte al film “Anime Nere” diretto da Francesco Munzi (vincitore del David Donatello 2015). Nel 2019 interpreta la divertente marchesa francese al fianco di Antonio Albanese nel film “Cetto c’è, senzadubbiamente” di Giulio Manfredonia.

Nel 2022 è nel cast principale del film “Primadonna”, regia Marta Savina, vincitore del Premio Panorama Italia al Festival Alice nella città 2023. Recentemente è apparsa su Netflix in “Sulla stessa onda” e “Generazione 56k” e in questi mesi, l’attrice è sul grande schermo con il film “La treccia-The braid”, regia Laetitia Colombiani (produzione internazionale Sndfilm, Indigo film) in uscita in Francia Canada India e Germania.

Recenti sono le collaborazioni con il Teatro Stabile di Catania e il teatro Metastasio di Prato. Ultimamente, l’artista ha portato in scena lo spettacolo “Si illumina la notte” con la regia di Livia Gionfrida e prodotto dal teatro Metastasio di Prato e teatro Metropopolare.