Giornata Mondiale della Terra - 52 consigli per un mondo più 'green'

Il 22 aprile 2022 è l'Earth Day, ossia la Giornata Mondiale della Terra che quest'anno ha come obiettivo quello di #InvestinOurPlanet, indicare cioè le azioni che possiamo mettere in pratica per fermare il cambiamento climatico.

Ne sono stati individuati ben 52, eccoli nel dettaglio.

1 - Sintonizzati con la Terra

2 - Usa internet, non gli alberi

3 - Fai plogging (ossia raccogliere i rifiuti di plastica che si possono incontrare mentre si fa jogging)

4 - Cambia lo stile alimentare

5 - Calcola l'effetto sull'ambiente del cibo che mangi

6 - Sostieni in ogni modo l'educazione ambientale

7 - Incoraggia la tua scuola o università ad intraprendere azioni a favore del clima

8 - Condividi le tue esperienze a favore del clima

9 - Manifesta contro la deforestazione

10 - Raccogli la spazzatura che trovi mentre corri o cammini in giro

11 - Unisciti alla sfida globale per la Terra

12 - Calcola il tuo 'carbon footprint' (ossia le emissioni gas serra causate da un prodotto, da un servizio, da un'organizzazione, da un evento o da un individuo, espresse generalmente in tonnellate di CO2 equivalente)

13 - Calcola il tuo consumo di plastica

14 - Fai il quiz sull'agricoltura rigenerativa di Earth Day

15 - Organizza delle pulizie di comunità

16 - Contatta chi ti rappresenta e fa sì che si attivino per la tutela del nostro pianeta

17 - Informati su come avere energia pulita per la tua casa

18 - Utilizza borse riciclabili

19 - Impara come ridurre l'inquinamento da plastica

20 - Pianifica dei corsi

21 - Fai 'compost'

22 - Informati sull'Earth Day

23 - Partecipa alle diverse campagne in atto a favore della terra

24 - Passa alla fatturazione online

25 - Prepara da te i tuoi pasti giornalieri

26 - Preferisci cibi vegetali

27 - Incoraggia l'utilizzo di piatti e posate riciclabili

28 - Incoraggia anche chi ti rappresenta a rinunciare alla plastica monouso

29 - Fai il quiz sull'alfabetizzazione climatica ed ambientale

30 - Scegli cibo senza pesticidi

31 - Fotografa gli impollinatori

32 - Condividi con la tua classe o amici i principi dell'Earth Day

33 - Condividi con la comunità in genere i principi dell'Earth Day

34 - Fai il primo passo a favore della Terra

35 - Supporta gli ingredienti organici

36 - Sottoscrivi petizioni contro la crisi climatica

37 - Fai il quiz sulle energie pulite

38 - Fotografa orizzonti

39 - Fotografa l'inquinamento da plastica

40 - Scegli di comprare prodotti locali

41 - Mangia meno carne

42 - Coltiva (se lo hai) il tuo giardino

43 - Fai il quiz sull'inquinamento degli oceani

44 - Usa borracce e non acqua imbottigliata

45 - Compra prodotti in vetro o carta

46 - Scegli moda sostenibile

47 - Usa prodotti green per la pulizia domestica o creali tu

48 - Pianifica ogni giorno alcune azioni green

49 - Spegni la luce quando non serve

50 - Fai il quiz sulla moda sostenibile

51 - Diventa volontario

52 - Condividi l'Earth Day