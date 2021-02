Giornata internazionale delle donne nella Scienza - Incontro online organizzato dal Dipartimento "Ettore Majorana"

L’incontro in programma giovedì 11 alle 15 è organizzato nell’ambito dell’International Day of Women and Girls in Science

In occasione dell’International Day of Women and Girls in Science, il Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana", in collaborazione con il Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia, ha organizzato un incontro online con due scienziate per esplorare i percorsi di donne nella Fisica.

Protagoniste dell’incontro dal titolo “Esploriamo insieme percorsi di donne nella Fisica”, in programma giovedì 11 febbraio alle 15, saranno l’astrofisica Simonetta Di Pippo, direttrice dell’United Nations Office for Outer Space Affairs, e la dott.ssa Roberta Sinatra, ricercatrice della IT University of Copenhagen, laureata al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Catania e alumna della Scuola Superiore di Catania.

Nel corso dell’incontro interverranno la prof.ssa Adriana Di Stefano, delegata del rettore alle Pari opportunità, e la prof.ssa Alessia Tricomi, delegata del rettore alla Terza Missione e direttrice del Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia.

Sarà possibile assistere live all'incontro sulla pagina Facebook del CSFNSM e sul canale YouTube del Dipartimento di Fisica e Astronomia.

La Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza riconosce il ruolo fondamentale che le donne e le ragazze svolgono nella scienza e nella tecnologia, e ha l'obiettivo di promuovere un accesso completo ed equo alla partecipazione scientifica alle donne e alle ragazze.