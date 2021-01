Giovani siciliani ed agricoltura: il 35% lo vede come sbocco lavorativo per il futuro

In passato, quando qualcuno di noi non era particolarmente bravo in qualcosa la frase che si sentiva spesso dire era 'datti all'agricoltura'. Ed oggi sembra che molti giovani stiano prendendo in parola quel suggerimento.

Una ricerca effettuata dall'Osservatorio Reale Mutua ha infatti individuato come un abitante della Sicilia su 3, ossia il 35%, vede nell'agricoltura un interessante ambito nel quale lavorare, sviluppare competenze e crescere dal punto di vista professionale.

Il 39% dei giovani ritiene che sia uno sbocco lavorativo che può dare soddisfazioni e che può trasformare una passione in una professione. Secondo il 40% lavorare in agricoltura, per quanto sia molto faticoso (18%) dà senso di realizzazione perchè si vedono concretizzati i propri sforzi e ci si può riavvicinare sia alle tradizioni che al territorio.

Per i giovani intervistati infatti lavorare in agricoltura è sinonimo di 'tradizione', 'made in Italy', 'eccellenza italiana', 'salute e sana alimentazione' pur se accompagnata da grande fatica.

Purtroppo uno studio condotto dal Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) ha individuato, a causa della pandemia da Covid-19, una riduzione del 12,8% del PIL agricolo nel secondo trimestre del 2020 rispetto ai tre mesi precedenti. Se aggiungiamo anche i cambiamenti climatici e l'inquinamento capiamo come l'agricoltura rappresenti una sfida sempre più difficile ma affascinante allo stesso tempo.