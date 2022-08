Grattarella - Lo street cocktail al cucchiaio che ha conquistato la Sicilia

Hendrick's Gin, brand internazionale, sta svolgendo in tutta Italia un tour dal nome “Unusually Refreshing Summer Tour” (fino al prossimo 18 settembre) con l'obiettivo di far conoscere l'innovativo 'street cocktail' al cucchiaio denominato 'Gratta, gratta Checca' (dalle parole di un marito che al tempo dei Cesari chiedeva alla moglie di preparare la famosa grattarella, ossia una bevanda tradizionale).

Fino allo scorso 31 luglio sul Lungomare di Piazza Sciascia ed in centro a Piazza Stesicoro lo 'street cocktail' ha riscosso grande successo.

Ma in che cosa consiste questo drink? La ricetta prevede l’utilizzo di ghiaccio tritato arricchito da circa 3 ml di Hendrick’s gin e 6 ml di sciroppo a disposizione in tre varianti, ovvero limone, cetriolo e rosa.

A livello di preparazione è importante mettere in risalto il fatto che il ghiaccio viene tritato grossolanamente e lasciato riposare per un breve lasso di tempo. Altro punto da ricordare: la grattatella va consumata in fretta perché, se si scioglie, perde tutta la sua unicità.

Sul tuor ecco il commento del Brand Ambassador Italia di Hendrick's Gin: "Stiamo cercando di portare in Italia la freschezza necessaria per combattere il caldo estivo. La tradizionalità della grattatella, bevanda storica e soprattutto made in Italy, si sposa alla perfezione con il nostro gin. Realizzeremo tante ricette gustose e dissetanti per soddisfare i cuori e i palati degli appassionati dell’intero territorio nazionale durante un tour della durata di circa otto settimane. In aggiunta al tour, abbiamo approfittato del periodo estivo anche per lanciare un nuovo cocktail: si tratta di «Hendrick’s & T», frutto dell’incontro tra il gin scozzese e il thè freddo che vengono miscelati con una foglia di menta e un pizzico di succo di lime, donando freschezza ed energia".