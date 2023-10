Ristoranti d’Italia 2024 Gambero Rosso: ci sono tre nuove insegne di Catania e provincia

E' stata pubblicata Ristoranti d’Italia 2024, la nuova Guida del Gambero Rosso giunta alla sua 34°edizione.

Sono 2.485 le insegne recensite, con 324 novità. Migliori chef della ristorazione italiana sono Massimo Bottura e Niko Romito entrambi con un punteggio di 96 centesimi, raggiunti appena sotto da Heinz Beck e Enrico Crippa, mentre perde una forchetta, scivolando dall’empireo, Gianfranco Vissani.

Con le sue 173 insegne la Sicilia brilla tra le terre del gusto e del buon cibo di cui 37 sono delle assolute novità della Guida: la conferma di una terra ospitale e ancora ricca di opportunità nella ristorazione:

Don Ciccio di Bagheria (PA)

Limu di Bagheria (PA)

La Zaghara dell'Hotel Villa Flora di Caltanissetta

Pamochã di Catania, il bistrot che fa il suo ingresso con ben 2 Cocotte già all’attivo

Cala Luna dell'Hotel le Calette di Cefalù (PA), dove Dario Pandolfo si aggiudica il premio speciale Moët & Chandon “Tradizione Futura”

Locanda Gulfi di Chiaramonte Gulfi (RG)

Paradise di Graniti (ME)

Trattoria Terranova da Bernardo di Lampedusa (AG)

In Cucina dai Pennisi di Linguaglossa (CT)

Relais Casina Miregia di Menfi (AG)

Salisà di Menfi (AG)

Da Vittorio di Menfi (AG)

Sacha di Messina

Locanda del Colonnello di Modica (RG), il bistrot che esordisce con ben 2 Cocotte già all’attivo

Enoteca Buonivini di Palermo

Charleston di Palermo

Villa Clelia di Palermo

L'Osservatorio Rooftop dell'Hotel Plaza Opéra di Palermo, il bistrot che fa il suo ingresso con ben 2 Cocotte già all’attivo

L'Ottava Nota di Palermo

Quattro Mani di Palermo

Quattroventi Comfort Food di Palermo

Broccia dell'Hotel Quartara di Panarea (ME)

Scale del Gusto di Ragusa

Da Alfredo in cucina di Salina (ME)

Capofaro Locanda & Malvasia di Salina (ME)

La Locanda del Postino di Salina (ME)

Giardino di Bacco di San Giovanni La Punta (CT)

Enzo a Mare di Santa Croce Camerina (RG)

Sand Design Restaurant di Santa Croce Camerina (RG)

La Strummula dell’hotel Borgo di Ciàula di Santa Flavia (PA)

Pata Pata di Scicli (RG)

La Pigna di Siracusa

La Zaituna dell'hotel Donna Coraly di Siracusa

T. Bellevue dell'Hotel Metropole di Taormina (ME)

Louis Vuitton Café by Timeo di Taormina (ME), il bistrot che esordisce con ben 2 Cocotte già all’attivo

Gennaio30 di Trapani

Osteria Il Moro di Trapani