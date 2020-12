Natale: idee regalo a meno di 20 euro

E' un classico del Natale quello di scegliere gli ultimi giorni prima della vigilia per andare a comprare dei pensierini per amici e parenti.

Molto spesso questa situazione porta ad acquistare oggetti poco utili e ad affrontare questo momento con stress ed ansia, soprattutto quando non si dispone di un budget illimitato.

Per facilitarvi in questo arduo compito ecco quindi di seguito alcuni regali da poter fare che hanno un costo inferiore a 20 euro.

Lampada da tavolo - Modello smart da poter mettere sul comodino o sulla scrivani. Batteria ricaricabile integrata, dà la possibilità di 8 ore di lettura wireless. E' facile da ricaricare grazie all'uscita USB. Dotata di sensore touch a lunga pressione e con led a risparmio energetico senza sfarfallio che non danneggia gli occhi. Costo su Amazon € 16,99

Assorbi odore - Dal design originale, consente nel giro di 24 ore di eliminare i cattivi odori della casa. Basta riempirlo di bicarbonato di sodio e metterlo in frigorifero. Ecologico perchè non utilizza alcun prodotto tossico. Costo su Amazon € 14,98

Portachiavi in legno - Portachiavi realizzato con legno e betulla e lavorato a mano. E' a forma di casetta, quindi ideale per una coppia di amici che ha appena acquistato casa. Costo su Amazon € 9,99

Lavagnetta - Ideale da mettere in cucina perchè cpon disegni a tema, è consigliata per coloro che rischiano di dimenticare tutto. In questo modo è possibile avere tutto sotto controllo. Molto facile da pulire, dotata di gessetto e cancellino in feltro. Costo su Amazon € 17,21

Portapenne - Adatto all'amico o al marito/moglie che non trovano mai una penna o una matita quando ne hanno bisogno. Si tratta di un modello realizzato in ecopelle con struttura in legno e lati rivestiti in flanella antiumidità. Disponibile in diversi colori e dotato di 3 ediversi scompartimenti, compreso uno per il cellulare. Costo su Amazon € 17,87

Kit Bonsai - Si tratta di un set che contiene tutto per poter coltivare la pianta orientale: vi sono semi, vasi, terra, forbice tosatrice, libretto e cartellino per prendersi cura dei 4 tipi di alberi bonsai. Costo su Amazon € 16,99

Portagioielli - Ideale per l'amica o per la moglie che ha tanti gioielli ma non riesce mai ad averli in ordine. E' un modello a forma di albero realizzato in legno dove i rami sono perfetti per mettere collane e braccialetti. C'è anche un piccolo cassetto con un pomello in metalo per conservare quelli più preziosi. Costo su Amazon € 18,99

Candela - E' un regalo classico per coloro che sono particolarmente appassionati delle atmosfere natalizie. L'aroma di balsamico del pino e le note di betulla sapranno sicuramente conquistare l'olfatto dei diretti interessati. La candela ha una durata di 30 ore ed una volta consumatasi il vasetto in vetro con coperchio diventa un comodo portaoggetti. Costo su Amazon € 15,73

Lampada a led - Si tratta di un regalo ideale per coloro che vogliono essere alla moda. Realizzata in materiale ABS di alta qualità, ecologico e resistente, è disponibile in diverse colorazioni. E' a forma di fenicottero, ananas e cactus. Può essere montata anche a parete grazie alla presenza di un foro di sospensione. Costo su Amazon € 7,89

Lente di ingrandimento dello schermo - E' un regalo economico e perfetto per quegli amici che anche quando sono fuori casa non vogliono perdersi la partita della loro squadra del cuore o una puntata della serie tv preferita. Ingrandisce lo schermo del telefono di circa 2 volte grazie alla tecnologia ottica con zoom HD e non ha bisogno di alcuna batteria.