Campagna natalizia 'Compostiamoci bene': alberi di Natale gratis con Ikea

Anche per quest'anno Ikea ha lanciato la campagna "Compostiamoci bene" per promuovere un Natale più verde.

L'iniziativa permette ai clienti di restituire i loro alberi di Natale dopo le festività, offrendo loro un buono d'acquisto pari al prezzo dell'albero.

La restituzione degli alberi, che può avvenire nei punti vendita Ikea dal 6 al 15 gennaio, ha un doppio scopo: da un lato, promuove la pratica del compostaggio, trasformando questi alberi in risorse utili anziché in rifiuti; dall'altro, per ogni albero restituito, Ikea si impegna a devolvere 4 euro per un progetto ecologico rivoluzionario.

Questa donazione va a sostenere l'installazione di pannelli solari sui tetti di edifici di edilizia popolare nelle città di Firenze e Empoli.

Come se non bastasse, Ikea consiglia alcuni comportamenti green che è possibile adottare in casa in previsione delle festività natalizie:

- Preferire alberi natalizi locali per minimizzare le emissioni legate al trasporto

- Decorare con ornamenti naturali, come pigne, rami di abete e frutta secca, riducendo così la dipendenza da decorazioni plastiche

- Sostituire le luci tradizionali con LED a basso consumo energetico

- Impostare timer per le luci, riducendo il consumo di energia elettrica