Di corsa in bagno dopo il caffè? Ecco perchè succede

Uno studio condotto in America ha escluso che questo effetto collaterale derivante dal bere caffè sia dovuto alla caffeina e per questo motivo sono state individuate altre due possibili cause

Inutile nascondersi. Molti di noi la mattina, dopo aver preso il caffè, sentiamo quasi subito l'esigenza di andare in bagno.

A tutto questo c'è una spiegazione, fornita da un recente studio dell'American Chemical Society: questo studio ha innanzitutto escluso che a provocare questo effetto sia la caffeina in quanto si verifica anche in coloro che bevono caffè decaffeinato. Per questo motivo sono state individuate altre due possibili cause.

La prima è questa: nel momento in cui ingeriamo il caffè il corpo umano risponde con la secrezione nello stomaco di succo gastrico, che ci aiuta a digerire. Il caffè contiene però anche acido clorogenico, che aumenta l'acidità nello stomaco e lo aiuta a spingere più velocemente il contenuto verso l'intestino nel giro di circa 5 minuti.

La seconda è la seguente: il caffè stimola anche la produzione di due ormoni come la gastrina (ormone che regola la secrezione gastrisca ed attiva i movimenti del colon che spostano il cibo verso la loro ultima destinazione) e la colecistochinina (promuove il rilascio di bile, stimola l'insulina ed agevola il transito intestinale).

Lo studio ha inoltre individuato, secondo alcune stime, che ad avere questo 'effetto collaterale' nel mondo sono solamente 3 persone su 10.