Dormire: le posizioni migliori secondo la scienza

Ognuno di noi ha sicuramente un modo preferito di dormire.

C'è chi sceglie il lato destro, chi il lato sinistro, chi preferisce dormire a pancia in giù.

La posizione che assumiamo per dormire è determinata dal fatto che i nostri corpi sono diversi ed i modi che abbiamo per adattarci alle superfici sono specifici per ogni corpo.

Nonostante queste differenze individuali è però possibile affermare che alcune posizioni sono migliori di altre per dormire.

Parliamo in particolar modo di quella supina a pancia in sù perchè riduce la pressione sui dischi intervertebrali e quindi è la migliore per il sistema muscolo-scheletrico.

In relazione però ad ogni posizione è possibile anche stilare una classifica di vantaggi e svantaggi.

Posizione supina - La colonna vertebrale è in posizione naturale ma è sconsigliata per chi soffre di reflusso gastro-esofageo, apne notturne e per chi russa perchè la gravità provoca una schiacciamento delle vie aeree superiori

Posizione prona (a faccia in giù) - In alcuni casi potrebbe aiutare a non russare ma è una posizione che stressa la colonna vertebrale e comporta anche un prolungato effetto di compressione degli organi interni (polmoni e cuore)

Posizione laterale - E' una variante che riduce il rischio di russare e di avere apnee notturne ma è una posizione che può portare ad un disallineamento delle spalle rispetto al bacino con una compressione di alcune articolazioni che subiscono una maggiore concentrazione del peso su di loro

Ovviamente ad incidere sulla posizione che usiamo per dormire sono anche altre varianti come la qualità e la tipologia dei letti e dei cuscini e componenti psicologiche.

Uno studio ha però evidenziato che per esempio per avere una migliore qualità del sonno bisogna muoversi meno nel letto la notte ed in generale, a prescindere dalla variabilità individuale, è meglio dormire sul lato destro piuttosto che su quello sinistro.