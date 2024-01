Vivere e studiare in Italia: Catania nella 'Top 10'

Anche se tutti sono legali alla propria città, è normale che capiti nel corso della vita di trasferirsi altrove sia per cambiare stile di vita che per trovare nuove opportunità di lavoro.

Gli italiani, per esempio, pur se legatti alla cultura del proprio paese, sono un popolo in costante movimento sia all'interno dello Stivale che oltre i confini: il 50% degli studenti universitari è fuori sede (28% intra-regionale, 20% interregionale, 2% all'estero).

Uno studio effettuato da Preply ha individuato le città italiane che sono tra le più desiderate sia dagli italiani che dagli stranieri che intendono trasferirsi in Italia.

Per quanto riguarda gli italiani al primo posto troviamo Roma con 1.598 ricerche in media, al secondo posto Milano con 1.305 ricerche in media. Terzo posto per Firenze (media 1.175).

E la Sicilia? Troviamo Palermo al quarto posto, Catania al settimo posto e Messina al tredicesimo posto.

La città etnea, secondo lo studio, attrae gli studenti sia per le buone opportunità di lavoro (si contano di media circa 1.900 ricerche in questo senso) e sia per l'Università (circa 880 ricerche).

Se invece si prendono in considerazione gli stranieri che vogliono trasferirsi in Italia ai primi tre posti troviamo Bologna, Milano e Roma. Seguono Firenze, Venezia, Verona, Napoli, Torino e Palermo.

In questa classifica Catania scende al quattordicesimo posto, attraendo gli stranieri solamente per i costi non eccessivi degli affitti. Diciottesimo posto per Messina.

Facendo un salto all'estero, le città più gettonate a livello di trasferimenti sono Dubai, New York e Barcellona. Seguono Londra, Parigi, Zurigo, Valencia, Madrid, Dublino, Miami. Nelle prime 20 posizioni di questa classifica non è presente alcuna città italiana.