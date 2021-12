Primark - Inaugurato oggi lo store di Catania al 'Centro Sicilia'

Primark, il rivenditore internazionale che offre ‘Amazing Fashion, at Amazing Prices’, ha inaugurato oggi l’attesissimo punto vendita di Catania. Il nuovo store, situato all’interno del centro commerciale ‘Centro Sicilia’ di Misterbianco, si estende su oltre 4.280 metri quadrati di superficie commerciale e ha creato 150 nuove opportunità di impiego, fornendo così un forte impulso all'economia locale.

Inoltre, questo nuovo punto vendita di Catania segna anche un'entusiasmante pietra miliare, in quanto questa inaugurazione porta a 400 il totale di punti vendita Primark nel mondo. Nonostante gli umili inizi, con l'apertura del primo negozio nel 1969 a Dublino, in Irlanda, Primark si è negli anni affermato fino a diventare un rivenditore internazionale e un brand famoso in tutto il mondo, arrivando oggi a contare 400 negozi dislocati in 14 Paesi.

Luca Ciuffreda, Head of Sales di Primark Italia, ha dichiarato: “In Italia possiamo contare sulla fedeltà dei nostri clienti, motivo per cui siamo entusiasti di inaugurare un nuovo punto vendita sul territorio italiano, precisamente in Sicilia. Questa inaugurazione porta a 400 il numero di store Primark nel mondo e non possiamo essere più orgogliosi di festeggiare questo traguardo proprio qui nella città di Catania, insieme ai nostri colleghi che da sempre ricoprono un ruolo centrale nel business di Primark. Non vediamo quindi l’ora di accogliere i nostri nuovi clienti in questo punto vendita dove potranno acquistare gli ultimi trend di stagione, gli articoli da regalo per le festività natalizie e la sempre più ampia gamma di prodotti realizzati con materiali sostenibili, riciclati e organici parte della linea ‘Primark Cares’, tutto ciò al miglior rapporto prezzo-qualità”.

Guardando al futuro, Primark accelererà il proprio ritmo di espansione in Italia, forte di poter contare su un solido mercato e la crescente popolarità del brand tra gli italiani. Nel corso del prossimo anno, infatti, il rivenditore internazionale aprirà cinque nuovi negozi in Italia, portando la superficie commerciale complessiva di Primark Italia a 65.000 metri quadrati distribuiti 13 negozi. La prossima inaugurazione è pianificata per la primavera del 2022 e sarà quella nella città di Milano, precisamente in Via Torino, che ospiterà anche la nuova sede regionale di Primark Italia.

Per l’occasione, Primark ha coinvolto l’illustratrice e fumettista Giulia Conoscenti per decorare lo store con elementi che richiamano le tradizioni siciliane: “È il genius loci, lo spirito dei luoghi, che ha ispirato l’immagine per l’apertura del nuovo punto vendita Primark a Catania. Ho cercato di unire alcuni elementi che per un siciliano, ma ancor di più per un catanese, ritengo importanti: primo tra tutti il suo vulcano, l’Etna, i faraglioni di Aci Trezza e quello che accomuna tutti gli abitanti di un’isola, guardare le stelle ascoltando il suono del mare. Primark e Catania si incontrano per la prima volta sotto i petali di un Ibisco alle pendici dell’Etna”.