Ikea Catania inaugura il nuovo laboratorio di circolarità con diversi incontri

In occasione della settimana in cui si celebra la Giornata Mondalie dell’Ambiente, IKEA Catania rinnova il suo impegno nei confronti del Pianeta con l’inaugurazione di un vero e proprio “laboratorio della circolarità” che trasforma l’attuale “Angolo delle occasioni” per ispirare e guidare i cittadini a compiere scelte più sostenibili nella vita di tutti i giorni.

l circular hub di Catania accoglierà una selezione ancora più ampia di mobili recuperati e di seconda mano a prezzi accessibili: per tutta la settimana, infatti, i clienti potranno trovare in questo spazio guardaroba e strutture letto con una percentuale di sconto fino al 70% rispetto al loro prezzo originale. Il nuovo laboratorio della circolarità permetterà ad IKEA Catania di far conoscere sempre più servizi come il “Riporta e Rivendi”, che da 8 anni aiuta le persone a donare una seconda vita a mobili e arredi.

Inoltre, lo spazio ospiterà anche un’area Learn&Share dove per tutta la settimana, fino al 5 giugno, saranno in programma workshop e show cooking. I catanesi potranno così scoprire come riutilizzare, rinnovare e riciclare i prodotti IKEA, ma anche imparare gustose ricette di recupero e con ingredienti bio e sostenibili.

Un ampio palinsesto di incontri aperti a tutta la città e gratuiti dove saranno gli stessi co-worker IKEA a raccontare l’impegno dell’Azienda per avere un impatto positivo sulle Persone e sul Pianeta e dove ci sarà spazio anche per far conoscere alcune associazioni del territorio con cui IKEA collabora per progetti che hanno al centro il benessere della comunità e delle persone più fragili.

CALENDARIO APPUNTAMENTI

31 Maggio, ore 16.00-16.45: Creare accessori con i tessuti IKEA



1 Giugno, ore 18.00-18.30: Show Cooking dedicato alle “Ricette di Recupero”



2 Giugno, ore 16.00-16.45: Recuperare e prendersi cura dei mobili IKEA



3 Giugno, ore 11.00-11.45: Visita guidata all’impianto di fitodepurazione del negozio IKEA di Catania



3 Giugno, ore 18.00-18.30: Show Cooking dedicato alle “Ricette Bio e Sostenibili”



4 Giugno, ore 16.00-16.45: Creare con i tessuti IKEA con la Sartoria Sociale di Librino

5 Giugno, ore 16.00-16.45: Recuperare le piante IKEA

Per partecipare agli incontri sarà possibile registrarsi direttamente presso i punti informazione del negozio IKEA di Catania.