Caro spesa a causa dell'inflazione: Milano in testa, Catania tra le più virtuose

Il 2023 sta per terminare e come sempre è tempo di bilanci anche per quanto riguarda l'inflazione.

La maglia nera dei rincari spetta Milano, dove l'inflazione al +2,5% si traduce in una spesa aggiuntiva di 679 € per una famiglia media (che sale ad € 970 per una famiglia di quattro persone). Completano il podio Alessandria (2° posto) e Bolzano (3° posto).

Nelle prime dieci posizione, rigorosamente in ordine di classifica, troviamo Pisa, Venezia, Siena, Varese, Benevento, Perugia, ed Aosta.

La città più virtuosa in termini di spesa si è rivelata la siciliana Trapani con una inflazione allo 0,2%. Qui si spendono di media solamente 38€ di più all'anno.

Nella classifica delle città virtuose troviamo Pescara, Reggio Emilia, Campobasso ed anche Catania. Il capoluogo etneo ha una inflazione dello 0,5% ed un costo medio annuale aumentato di € 99.

Secondo il parere del presidente dell'Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona questo calo dell'inflazione annua rispetto a quella tendenziale registrata è dovuta al fatto che nell'ottobre del 2022, nella gran parte delle città italiane, si era raggiunto il record dell'inflazione annua (+11,8%).

Si tratta di un dato che non si registrava dal 1984 e che quindi fa risultare falsato il confronto rispetto proprio a quel mese.

La realtà dei fatti, secondo Dona, è che questa inflazione si aggiunge al rincaro dei prezzi degli ultimi due anni ed a prezzi assoluti che sono da record. E quindi anche un minimo rialzo fa molto più male rispetto al passato.