Internet banking e Mobile banking: caratteristiche e differenze

Al giorno d'oggi sono sempre più diffusi i conti correnti online e di conseguenza l'utilizzo dei servizi di 'Internet Banking' e 'Mobile banking'. In questo modo si può gestire il proprio denaro dal pc o dal telefono.

Nel dettaglio però sussistono delle differenze tra 'Internet banking' e 'Mobile banking'. Vediamo quali sono.

Operazioni bancarie e sicurezza - In primis c'è da dire che l'86% delle operazioni bancarie attuali viene effettuato da pc, l'83% da smartphone. Entrambi i sistemi garantiscono un più che adeguato livello di sicurezza. Alcuni smartphone danno inoltre la possibilità di accedere al conto tramite l'impronta digitale o il riconoscimento facciale.

Velocità e zero commissioni - Effettuare un bonifico è velocissimo coi due servizi e se si tratta di un bonifico SEPA in Italia è spesso gratuito. In questo modo si può evitare sia la fila in banca che il pagamento della commissione.

Internet banking con più funzionalità - Spesso in alcuni 'mobile banking' sono assenti i Cbill, il sistema PagoPA, i giroconti, i pagamenti di imposte e tasse tramite F24, gli addebiti diretti.

Insostituibilità del mobile banking - Oltre che per la generazione del codice OTP (necessario per autorizzare bonifici o ricaricare prepagate), questo servizio è indispensabile quando ci si trova davanti a persone che hanno lo stesso conto o quando si deve effettuare un prelievo allo sportello (può essere effettuato tramite la lettura di un QR code). Vi sono poi alcuni casi nei quali l'acesso all'internet banking può essere effettuato solamente tramite un codice che viene generato dal 'Mobile banking'.

Per coloro che non hanno ancora un conto corrente online e vogliono individuare quello che fa al caso loro è possibile utilizzare il comparatore del sito sostariffe.it.