“Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi” protagoniste su Sky Arte

La relazione tra arte e paesaggio. Sarà il tema principale del documentario dedicato all’artista e ricercatore Renato Leotta che andrà in onda martedì 9 febbraio, alle 20,45, su Sky Arte (canale 120 e 400) con “protagonista” anche la Riserva naturale integrale “Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi”, l’area protetta gestita dal centro di ricerca Cutgana dell’Università di Catania.

A “presentare” l’Isola Lachea saranno Domenico Catalano, direttore della riserva naturale, e Carlo Prato, esperto del centro di ricerca universitario.

Renato Leotta è un artista e ricercatore che si occupa di indagare il rapporto tra uomo e paesaggio attraverso una prolungata l’osservazione dei fenomeni naturali e nel novembre scorso è stato proclamato vincitore con il documentario “Mare” del Premio FPT for Sustainable Art – girato tra Acireale, l’Isola Lachea ad Aci Trezza e altre zone della costa etnea - promosso dalla fiera d'arte contemporanea Artissima di Torino.

L’artista ha recentemente intrapreso un nuovo progetto di ricerca che vede come soggetto l’Isola Lachea e la lucertola endemica Podarcis sicula ciclopica che abita l’arcipelago dei Ciclopi ad Aci Trezza. Il progetto nato da una collaborazione con il Cutgana è in corso d'opera e prevede la realizzazione di una serie di film girati in pellicola 16 mm.