Portafoglio digitale IT-Wallet: test al via il 15 luglio

IT-Wallet, il primo portafoglio digitale con valore legale presente in Italia inizierà il prossimo 15 luglio 2024 i suoi primi test.

IT-Wallet, come noto, darà la possibilità di avere una versione elettronica di tutti i principali documenti di identità (patente, carta di identità, tessera sanitaria).

I documenti in questo momento che si potranno trovare sono la patente, la tessera sanitaria e la carta europea di disabilità. Questi documenti, per esempio, potranno essere esibiti online alle forze dell'ordine e potranno essere utilizzati per fare delle transazioni online.

Nella prima fase di test sarà coinvolta solamente una parte della cittadinanza, nella seconda fase in programma a settembre-ottobre verranno incluse molte più persone.

Se i test andranno a buon fine la data di avvio per tutti i cittadini potrebbe essere quello di gennaio 2025.

It-Wallet non andrà a sostituire lo SPID o la CIE, ma per accedervi bisognerà utilizzare proprio uno di questi due strumenti di autenticazione.

Per utilizzare IT-Wallet bisognerà scaricare l'app IO ed effettuare l'accesso tramite SPID o CIE.