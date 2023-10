Italia: la classifica delle Regioni più o meno generose in fatto di donazioni

Siete generosi o no? A dare questa risposta ci ha pensato un sondaggio condotto da Polfish, che ha voluto saggiare la benevolenza degli italiani di fronte ad una grossa vincita al gioco.

La maggior parte degli intervistati ha, in prima battuta, lasciato intendere di non protendere subito per la donazione ma di fare pensieri immediatamente legati alla loro esistenza (viaggiare nel mondo, comprare una casa, mettere soldi da parte per il futuro dei figli).

Tornando alla donazione, è stato comunque possibile effettuare una classifica delle regioni più o meno generose.

Ai primi tre posti della generosità troviamo Emilia Romagna, Abruzzo e Campania. Quarto posto per la Puglia, quinto per la Calabria, sesto posto ex aequo per Sardegna e Sicilia.

Nelle ultime tre posizioni troviamo invece Basilicata, Trentino, Molise e Valle D'Aosta.

Sempre legato al tema della generosità è la donazione degli organi. Il 2022 è stato un anno record con 1.830 donazioni (aumento del 3,7% rispetto al 2021).

A livello europeo l'Italia si è piazzata al secondo posto (pari merito con la Francia) e dietro la Spagna. Le regioni italiane più virtuose in questo senso sono Toscana, Emilia Romagna e Veneto.