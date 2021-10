Italia Sempre più Green: 13esimo posto mondiale

Arrivano buone notizie per l'Italia. A darle è la classifica di RECAI (Renewable Energy Country Attractiveness Index) che piazza il nostro paese al 13esimo posto nel mondo per attrattività degli investimenti 'verdi'.

Si parla nello specifico di capacità di un paese di attrarre capitali per investimenti in energie rinnovabili.

Al primo posto troviamo gli Stati Uniti, completano il podio Cina e India.

Completano le prime 10 posizioni il quarto posto della Francia, seguita da Gran Bretagna, Germania, Australia, Giappone, Brasile e Spagna.

Come detto l'Italia si trova al 13esimo posto, dietro Olanda e Cile ma davanti a due ex 'colossi' come Irlanda e Danimarca.

Italia - La situazione del rinnovabile

Secondo quanto riportato da prontobolletta.it la crescita è avvenuta anche durante la pandemia ed è dovuta alla circostanza che sia le istituzioni che i privati hanno voglia di avvicinare l'Italia agli obiettivi 'green' 2050 dell'Unione Europea.

Con il recovery fund il Governo italiano ha messo sul piatto 68,9 miliardi, cifra più alta mai investita dall'amministrazione pubblica italiana in questo settore.

Dal 2016 ad oggi circa 441.000 imprese italiane private hanno investito nel green e nella sostenibilità, portando la produzione da energie rinnovabili a quasi 116 TWh, con un milione di impianti installati.