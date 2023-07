Caro vita: 1 italiano su 3 non può permettersi di andare in vacanza

L'inflazione e l'aumento in generale del costo della vita influenzano anche le vacanze.

L'ultimo report di Eurostat, come riportato dal sito prontobolletta.it, ha portato alla luce che il 19,5% dei lavoratori non può permettersi una settimana di riposo fuori casa a causa dell'aumento dei costi delle vacanze.

Il prezzo medio di un pacchetto turistico di almeno 4 notti ha raggiunto in Italia il considerevole prezzo di € 1.139,00, che diventano addirittura € 2.967,00 se pensiamo all'estero.

Tra le voci di costo maggiormente lievitate c’è anche quella dei viaggi aerei. Dall’analisi del Codacons acquistare un volo per una località estera costa oggi in media il 46,6% in più rispetto allo scorso anno.

In 14 dei 27 stati dell'Unione Europea il costo di una vacanza supera lo stipendio mensile di un lavoratore con salario minimo.

Il desiderio di partire comunque ha spinto molte famiglie a richiedere dei prestiti; quelli finalizzati alle vacanze sono aumentati nel 2023 dell'83,3%. Un cittadino su tre è quindi costretto o a rinunciare alle vacanze o ad indebitarsi pur di concedersi qualche giorno di riposo.

La situazione critica ha portato la Ces a lanciare un appello all'Unione Europea e ai governi nazionali: è urgente porre fine alla crisi del costo della vita attraverso l'adozione di tasse straordinarie sui super profitti e aumenti salariali adeguati per ripristinare il potere d'acquisto dei lavoratori.

La sfida è complessa, ma non si può ignorare il diritto al riposo e al divertimento, diritto fondamentale per la qualità della vita e per il benessere sociale. Le vacanze non possono e non devono diventare un lusso per pochi.