Karting - Tre siciliani in lotta per i campionati italiani

Weekend di verdetti per il karting, con l’ultimo round di Campionato Italiano che sul circuito campano del Sele assegnerà i titoli. La rappresentanza siciliana nutre speranze concrete di puntare ai vertici, ma alcuni dei driver interessati guarda alla corona. Se infatti Alex Maragliano, gareggerà per il secondo posto nell’Under20 della Kz2, sia Sebastiano De Matteo in Kzn Over che Gandolfo David in Kzn Junior possono aspirare al titolo.

Alla luce delle gare disputate finora De Matteo, che gareggerà su Birel assistito dal Team Di Leo, parte dalla seconda piazza in campionato con un distacco dal leader di 28 punti facilmente colmabili avendo grazie al coefficiente di 1,5 della finale disponibili fino a 99 punti (60 di Gara 1 e 39 di Gara 2) per l’eventuale doppio successo. David, che utilizza un telaio Intrepid e gestisce un suo team, è invece quarto in classifica con un gap di 34 e anche per lui ci sono buone possibilità di recupero.

Discorso diverso per Alex Maragliano, anche lui su Birel, assistito dal Team Renda, il quale è attestato al secondo posto della categoria Kz2, non può raggiungere il leader che ha accumulato un enorme vantaggio.

Nella stessa Kz 2 sarà in gara col team Serafini il siracusano Michael Paparo, al debutto in una gara tricolore nella classe regina; mentre, nella Kzn Junior, ci saranno anche il catanese Gaetano Vito Messina su Maranello e il trapanese Massimiliano Mazzara anche lui su Birel Art. Con De Matteo fra gli over ci sarà, sempre su Maranello, Alfio Messina anche lui catanese. Infine per quel che concerne le categorie col cambio nella Kzn Under sarà presente il siracusano Alessandro Branciforti ancora su un telaio Birel Art.

In gara alcuni “pilotini” siciliani nella categoria 60 Internazionale Mini Gr.3: Ludovico Busso assistito dal Team Serafini, Cristian Blandino del Team CmMotorsport di Maurizio Capuzzo, Bruno Blanco con Parolin, Marco Puma su Tony kart Mad Racing, Gioele Sfogliano e Francesco Passanisi su KR.

Domani 27 agosto sono in programma le qualifiche e le prime manche eliminatorie che proseguiranno per tutta la giornata di sabato. Domenica 29 Agosto ore 09.30 Gara 1 e 13.55 Gara 2. Diretta Streaming sito web Aci Sport Karting e Pagina Facebook @ACIKarting Campionato Italiano ACI Karting. Diretta ACI Sport TV Sky 228. Lunedì il karting tricolore sarà protagonista di un ampio servizio su "La Gazzetta dello Sport".