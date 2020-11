'L'orto della solidarietà a Paternò'

Mercoledì 11 novembre, alle ore 10.00, nel cortile della Mensa sociale “La bisaccia del pellegrino”, sita in via V. Emanuele 357 a Paternò, avrà luogo la manifestazione “L’orto della solidarietà” cui prenderanno parte, nel rispetto delle norme anti Covid, alcuni rappresentanti della seconda classe dell'Istituto Per l'Agricoltura e l’Ambiente "Santo Asero", sede associata dell'I.I.S. "Francesco Redi” di Paternó, Belpasso e Biancavilla.

I ragazzi dell'Istituto offriranno, come segno di solidarietà verso chi è meno fortunato, il ricco raccolto di ortaggi di stagione prodotto grazie alle attività laboratoriali poste in essere a completamento dell’offerta formativa della scuola.

Interverranno i professori Alfio Baudo e Salvatore Russo Forcina, promotori dell'iniziativa, il prof. Giovanni Sapienza, responsabile dell’IPAA “Santo Asero”, e la prof.ssa Giuseppina Fazzio, Responsabile Funzione Strumentale Rapporti col Territorio, dell'I.I.S. "Francesco Redi”.