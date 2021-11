La classifica 2021 delle province più vivibili in Italia - Parma in testa, 100° posto per Catania

Come ogni anno anche per il 2021 è stata stilata, da 'Italia oggi' e dall'Università La Sapienza di Roma in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, la classifica delle migliori province nelle quali vivere in Italia.

Nove i fattori presi in considerazione: affari e lavoro, ambiente, disagio sociale e personale, istruzione formazione capitale umano, popolazione, reddito e ricchezza, sicurezza, sistema salute e tempo libero.

Al 1° posto della classifica troviamo Parma, che rispetto allo scorso anno fa un balzo di ben 38 posizioni. Si conferma al secondo posto Trento, mentre al terzo posto troviamo Bolzano (l'anno scorso all'ottavo posto).

La classifica delle prime 10 posizioni si completa con la presenza di Bologna, Milano, Firenze, Trieste, Verona, Pordenone (che occupava l'anno scorso la prima posizione) e Monza Brianza.

Per trovare la prima provincia siciliana dobbiamo scendere fino all'84esimo posto con Ragusa. 92esimo posto per Trapani. Seguono Agrigento (95esimo posto), Enna (96esimo posto), Messina (98esimo posto), Palermo (99esimo posto).

Catania si trova in fondo alla classifica, al 100esimo posto. Precede Caltanissetta, Vibo Valentia, Taranto, Siracusa, Foggia, Napoli e Crotone. La città etnea ha perso ben 8 posizioni rispetto al 2020, quando si era posizionata al 92esimo posto.